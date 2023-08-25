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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Не надо завышать ожиданий: Кротевич о сроках завершения войны

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Не стоит завышать ожидания украинцев по поводу сроков завершения полномасштабной войны. Никто в мире не знает, когда это произойдет.

Такое мнение выразил майор, начальник штаба бригады спецназначения Нацгвардии Азов Богдан Кротевич (позывной Тавр) в интервью проекту Розмова журналиста Сергея Лиховиды.

По его словам, в начале вторжения “людям завысили эффект ожидания”, в частности относительно быстрого завершения войны, а впоследствии – относительно темпов контрнаступления ВСУ.

– Никто вообще в мире не знает, даже Путин, когда эта война закончится. Потому что он тоже уже некоторые вещи не может оттянуть назад. То есть сделал шаг – и все, идешь к какому-то моменту или до конца, — отметил Кротевич.

Он объяснил, что просто во время войны не будет. И военнослужащие, которые добровольно пошли на фронт, сознательно сделали свой выбор. А гражданским следует не жить ожиданиями, а просто выполнять свою работу, платить налоги, поддерживать армию.

– Не будет все так просто. Люди гибнут и будут гибнуть. Я напомню, что мы сражаемся против государства, которое не уничтожил еще никто, ни разу. Это нужно понимать. И мы воюем одни… Я просто считаю, что не нужно завышать ожидания, – рассказал Кротевич.

Комментируя возможность “отдать” какие-то территории в обмен на прекращение войны, военный назвал это абсолютно неприемлемым сценарием. Кротевич напомнил, что в свое время СССР отнял у Финляндии Карелию, но от этого угроза для финнов не исчезла.

– Мы просто не можем себе этого позволить (отказаться от территорий, – Ред.). Это будет неправильно, это будет абсолютно победа России. И все, что происходило, все смерти – они произошли зря, если мы так сделаем…. То есть это просто отсрочка… Ни в коем случае мы не имеем права, нет возможности ничего отдавать. Это самоубийство, – заявил Кротевич.

Он также подчеркнул, что “нет такого сценария, где бы мы проиграли” в развязанной РФ войне.

– Чтобы Украина проиграла, это нужно просто убить абсолютно всех украинцев, а это вообще нереально, – уточнил Кротевич.

Как известно, украинские военные имеют успехи на направлениях контрнаступления, в частности на Юге. Как отметил американский генерал Марк Милли, контрнаступление продвигается кроваво и медленно, но ВСУ уже пересекли первую линию обороны оккупантов.

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Бої на фронті

Азов, Война в Украине, контрнаступ, Російська агресія
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