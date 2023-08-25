О Боже, там бывают военные: Кротевич о вечеринках в тылу во время войны

Вечеринки в Украине во время полномасштабной войны запрещать не стоит. Там могут отдыхать и военные во время отпуска. Главное – не акцентировать на этом внимание в соцсетях.

Об этом заявил майор, начальник штаба бригады специального назначения Нацгвардии Азов Богдан Кротевич (позывной Тавр) в интервью проекту Розмова журналіста Сергея Лиховиды.

– Что касается вечеринок в Украине. Я лично считаю, что они должны быть разрешены. И более того, я скажу: О Боже, на таких вечеринках бывают военные, которые бывают в отпуске. Потому что они тоже хотят отдохнуть. Они тоже хотят нормально, по-человечески выпить и потанцевать, чтобы голову освободить. Есть кто-то, кто идет в горы, и он хочет тишины. А есть кто-то, кто хочет просто оторваться. Есть 18-летние парни, которые не успели отдохнуть, – отметил он.

По словам Кротевича, основная проблема состоит в том, “что это не нужно показывать”, распространять в социальных сетях. Ведь на такие видео реагируют военнослужащие, которые сейчас на передовой защищают наше государство.

– Я считаю, что отдыхать по-нормальному можно, я не говорю о сумасшедших вечеринках с раздеванием… Есть трэш полный. Я говорю об обычных клубах, где можно выпить пива, потанцевать, познакомиться с девушкой. Просто это не нужно показывать в Instagram, Telegram и так далее, – объяснил военный.

Кротевич добавил, что в таких случаях следует “немножко свое его подавить и подумать, как на это отреагирует военнослужащий, солдат, который в окопе”. И эта мысль, “что у солдата в окопе”, должна быть ключевой для людей в тылу.

Кротевич убежден, что такой подход снимет очень много дискуссий в обществе на эту тему.

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