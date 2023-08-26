Ослабила Путина: Резников о “смерти” Пригожина и повлияет ли это на войну

Смерь главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина ослабила президента России Владимира Путина.

Таку мысль в интервью Welt высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

— Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что это показало всему миру: если Путин решается на какое-то соглашение с кем-то и нарушает это соглашение, значит, ему больше нельзя доверять, — сказал он.

Министр считает, что для действующих внутри РФ сил очевидно не имеет смысла садиться за стол переговоров с кремлевским диктатором и обговаривать соглашения на будущее.

— Это просто поведение бандитов, и Кремль ведет себя как бандиты, как преступники, — говорит Резинков.

В то же время министр заявил, что не ожидает, что гибель главаря Вагнера как-то повлияет на ход войны.

— Группы Вагнер, которую еще год назад можно было рассматривать как серьезную силу, фактически уже нет. Они разбиты, — напомнил он.

В свою очередь британский депутат Тобиас Эллвуд считает, что из-за “смерти” Пригожина дни Путина сочтены.

Напомним, что вечером 23 августа в Тверской области РФ разбился частный самолет. В авиакатастрофе погибли 10 человек.

Среди пассажиров значились Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

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