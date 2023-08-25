РФ начала запускать Калибры из Азовского моря: о чем это свидетельствует

25 августа российские войска начали атаковать Украину ракетами Калибр из ракетоносителя в акватории Азовского моря, который там дежурит уже четвертый день подряд.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк объясняет это стремлением оккупантов найти новую тактику и направления для ударов, чтобы обходить украинские системы противовоздушной обороны.

Наталья Гуменюк согласилась с предположением ведущего ICTV Вадима Карпьяка во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини о том, что россиян, очевидно, могут пугать атаки украинских надводных дронов в Черном море, но все же склоняется к мнению, что дело все-таки в поиске новой тактики давления на Украину.

– Россияне уже давно осознали, что их корабли в Черном море подстерегает опасность. Но, вероятно, сегодня все же выискивали для себя новую тактику давления на Украину, – отметила Наталья Гуменюк.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что ночная атака Калибрами из Азовского моря является свидетельством того, что россиянам безразлично, откуда запускать высокоточные дальнобойные ракеты.

Юрий Игнат уверен, что захватчики могут запускать их хоть из бухты, хоть из Черного или Азовского моря.

Напомним, что ночью 25 августа российские войска выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов Су-34 с Черного моря и две крылатые ракеты Калибр с малого ракетного корабля в Азовском море.

Кроме того, армия РФ выпустила дрон-камикадзе типа Shahed-136/131 из направления Приморско-Ахтарска, что на восточном побережье Азовского моря.

В конце концов все четыре ракеты были уничтожены в пределах Одесской области, а Шахед – в пределах Днепропетровской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Минобороны России

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