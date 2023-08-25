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Валентина Летяк, редактор ленты

Стрельба и эвакуация раненого: в ССО показали, как выбивали россиян под Работиным

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Непрерывная стрельба, взрывы, вражеские дроны над головой и эвакуация в таких условиях раненого бойца, который наступил на российскую мину — Силы специальных операций ВСУ показали четырехминутное видео, как выбивали оккупантов на подступах к Работино Запорожской области.

— Это происходило в крайне непростых условиях: постоянная работа российской артиллерии, небо кишит вражескими дронами, чрезвычайно близкий стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок, — говорится в комментарии к видео.

Утром 22 августа в Минобороны сообщили, что украинские военные с боем вошли в село Работино Запорожской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Армия России, Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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