Стрельба и эвакуация раненого: в ССО показали, как выбивали россиян под Работиным

Непрерывная стрельба, взрывы, вражеские дроны над головой и эвакуация в таких условиях раненого бойца, который наступил на российскую мину — Силы специальных операций ВСУ показали четырехминутное видео, как выбивали оккупантов на подступах к Работино Запорожской области.

— Это происходило в крайне непростых условиях: постоянная работа российской артиллерии, небо кишит вражескими дронами, чрезвычайно близкий стрелковый контакт с противником, который пытался любым способом удержать занимаемый им участок, — говорится в комментарии к видео.

Утром 22 августа в Минобороны сообщили, что украинские военные с боем вошли в село Работино Запорожской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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