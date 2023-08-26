В каких городах Донецкой области не будет центрального отопления — список
В Донецкой области зимой восемь городов останутся без централизованного отопления из-за действий России.
Об этом на брифинге сообщила заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой ОВА Лариса Гусева.
Она отметила, что отопления не будет в Бахмуте, Северске, Торецке, Часовом Яру, Угледаре, Авдеевке, Святогорске и Лимане.
— Не сможем (восстановить, — Ред.), потому что там нет газа, перебиты газопроводы. Во всех остальных городах будет централизованное отопление или за счет газовых котлов, или за счет модульных угольных котлов, но оно будет, — сказала Гусева.
Она добавила, что в таких громадах людям будут предоставлять печи булерьян, буржуйки. Кроме того, власть обеспечит местных жителей дровами и пеллетами.
— Есть определенная программа, есть помощь международных организаций, это будет все в индивидуальном порядке, мы уже этим занимаемся, — говорит чиновница.
Гусева отметила, что из-за боевых действий в регионе разрушено 110 объектов теплоснабжения, а это влияет на подготовку к отопительному сезону.