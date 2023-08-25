В правительстве решили уволить главу ГСЧС Украины – Клименко
Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Об этом 25 августа сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Исполнение обязанностей главы ГСЧС Украины возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука.
– Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. Служба работает в штатном режиме, – сообщил Игорь Клименко.
Напомним, что министр МВД анонсировал изменения в структуре ГСЧС еще 4 августа.
Тогда же Игорь Клименко пообещал в ближайшее время обнародовать результаты внутренних проверок.
Еще за день до этого Офис генпрокурора и ГБР в деле о гибели руководства МВД в Броварах в январе 2023 года сообщили о подозрениях пяти должностным лицам ГСЧС.
Источник: Игорь Клименко
Фото: Сергей Крук