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Татьяна Забожко, редактор ленты

В правительстве решили уволить главу ГСЧС Украины – Клименко

Сергій Крук

Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом 25 августа сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Исполнение обязанностей главы ГСЧС Украины возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука.

– Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. Служба работает в штатном режиме, – сообщил Игорь Клименко.

Напомним, что министр МВД анонсировал изменения в структуре ГСЧС еще 4 августа.

Тогда же Игорь Клименко пообещал в ближайшее время обнародовать результаты внутренних проверок.

Еще за день до этого Офис генпрокурора и ГБР в деле о гибели руководства МВД в Броварах в январе 2023 года сообщили о подозрениях пяти должностным лицам ГСЧС.

Источник: Игорь Клименко

Фото: Сергей Крук

Игорь Клименко, ДСНС, Кабмин, уряд
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