Враг хотел запутать нашу ПВО: Игнат о ночной ракетной атаке Одесской области

Этой ночью российский враг пытался атаковать Украину с разных направлений, цель была та же — нанести вред зерновой инициативе Украины.

Об этом в эфире Єдиних новин рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, этой ночью наша противовоздушная оборона хорошо отработала.

Враг из акватории Черного и Азовского морей запустил ракеты: Х-59 с самолетов Су-34, две крылатые ракеты Калибр с малого ракетного корабля (из акватории Азовского моря).

— Таким образом противник хотел несколько запутать нашу противовоздушную оборону и атаковал разными средствами, но, как известно, цели нам удалось уничтожить, — подчеркнул Юрий Игнат.

В Одесской области все четыре ракеты удалось уничтожить. Был еще один беспилотник Shahed, который направлялся в Днепропетровскую область. Какой была его цель — непонятно, но дрон-камикадзе тоже уничтожили.

Ранее руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что Россия нанесла удар ракетами Калибр с ракетоносителя в акватории Азовского моря, который там дежурит уже четвертый день подряд.

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