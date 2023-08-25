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Залужный сказал чиновникам США, что ВСУ находятся на пороге прорыва фронта — WSJ

Залужный сказал чиновникам США, что ВСУ находятся на пороге прорыва фронта — WSJ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил официальным представителям США, что украинские войска находятся на пороге прорыва.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что официальные лица США и Украины в течение нескольких недель вели интенсивные дебаты относительно стратегии и тактики контрнаступления ВСУ.

Американские военные призвали украинцев сосредоточить свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю.

По данным неназванного американского чиновника, во время одного из разговоров Залужный сказал: Вы не понимаете природу этого конфликта.

В то же время он заявил, что сейчас украинские войска находятся на пороге прорыва, однако не уточнил детали.

— Это не борьба с мятежниками. Это Курск, — добавил командующий, вероятно, имея в виду главную битву Второй мировой войны между Германией и СССР.

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Фото: Валерий Залужный

Война в Украине, Валерий Залужный, ВСУ, Російська агресія, США
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