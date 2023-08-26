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Марта Бондаренко, редактор ленты

Возле оккупированного Токмака второй день подряд слышны взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

Уже второй день подряд возле оккупированного Токмака в Запорожье слышны взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Так, вчера после обеда жители северной части Мелитополя и окрестных населенных пунктов — Терпенье, Константиновка, Мирное и Вознесенка — сообщили о мощных взрывах со стороны Токмака.

Сегодня на рассвете мелитопольцы на севере города снова слышали взрывы со стороны Токмака. Сначала было громко в 04:30, а потом ближе и громче после 05:00 и снова вдалеке после 06:00.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 500-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
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