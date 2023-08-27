Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
В России разбился частный самолет: есть погибшие
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Из-за ракетной атаки РФ в Краматорске повреждены газовые сети

Из-за ракетной атаки РФ в Краматорске повреждены газовые сети
Фото: Depositphotos

Из-за российской ракетной атаки по Краматорску в городе существуют проблемы с газоснабжением.

Об этом сообщили в Краматорском горсовете со ссылкой на областную газовую компанию регулятор Донецкоблгаз.

— В результате ракетного удара были повреждены газовые сети. Временно просим потребителей не пользоваться газовыми приборами для удержания давления в сети, — говорится в сообщении.

В компании также заверили, что сообщение о завершении аварийно-восстановительных работ будет обнародовано отдельно.

Напомним, вечером 26 августа Россия нанесла ракетный удар по Краматорску. Местные жители сообщали о высоком столбе дыма над городом.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 549-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, газопровід, Донецкая область, Краматорск
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Работает ПВО: в Запорожье прогремели взрывы
Из-за ракетной атаки РФ в Краматорске повреждены газовые сети
У нас людей почти не осталось: оккупант пожаловался на значительные потери РФ под Бахмутом
проросійські окупанти
Во временно оккупированном Севастополе загорелись склады оккупантов
Пожежа на базі окупантів у Маріуполі 13 серпня 2023
Украина их никогда не забудет: Зеленский о летчиках, которые погибли на Житомирщине
Володимир Зеленський
Мы не только наступаем, но и имеем успехи: Дикий ответил критикам контрнаступления
Из-за ракетной атаки РФ в Краматорске повреждены газовые сети
Игры
Видео
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
Из-за ракетной атаки РФ в Краматорске повреждены газовые сети
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон
Из-за ракетной атаки РФ в Краматорске повреждены газовые сети
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
Из-за ракетной атаки РФ в Краматорске повреждены газовые сети
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)
Из-за ракетной атаки РФ в Краматорске повреждены газовые сети
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь