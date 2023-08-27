Из-за ракетной атаки РФ в Краматорске повреждены газовые сети
Из-за российской ракетной атаки по Краматорску в городе существуют проблемы с газоснабжением.
Об этом сообщили в Краматорском горсовете со ссылкой на областную газовую компанию регулятор Донецкоблгаз.
— В результате ракетного удара были повреждены газовые сети. Временно просим потребителей не пользоваться газовыми приборами для удержания давления в сети, — говорится в сообщении.
В компании также заверили, что сообщение о завершении аварийно-восстановительных работ будет обнародовано отдельно.
Напомним, вечером 26 августа Россия нанесла ракетный удар по Краматорску. Местные жители сообщали о высоком столбе дыма над городом.
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