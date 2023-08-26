Где ведутся боевые действия: в Украине обновили список территорий
Утверждены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных.
О соответствующем обновлении сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
На каких территориях Украины ведутся боевые действия в 2023 году, смотрите в материале Фактов ICTV.
Перечень территорий Украины, на которых ведутся боевые действия
Указанный перечень был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется. Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.
Территории, которые указываются в перечне, делятся на несколько категорий:
- территории, которые оккупированы РФ;
- территории, на которых ведутся (велись) боевые действия.
А территории, на которых ведутся (велись) боевые действия, разделены на:
- территории возможных боевых действий;
- территории активных боевых действий.
Перечень территорий периодически обновляется. На его основе, в частности, внутренне перемещенным лицам осуществляются выплаты в размере 3 тыс. грн — для лиц с инвалидностью и детей и 2 тыс. грн — для всех остальных.
Итак, в обновленный перечень территорий возможных боевых действий вошли населенные пункты:
- Днепропетровской области: шесть общин Никопольского района, одна община Криворожского района, четыре общины Синельниковского района.
- Донецкой: 11 громад Покровского района, 13 громад Волновахского района и 12 громад Краматорского района.
- Николаевской: восемь громад Баштанского района, пять громад Вознесенского района, 12 громад Николаевского района.
- Сумской: 2 громады Ахтырского района, восемь громад Сумского района, 5 громад Шосткинского района и одна громада Конотопского района.
- Херсонской: 32 громады Бериславского района, 12 громад Херсонского района, две громады Каховского района.
Подробный список территорий не только возможных боевых действий, но и тех, где ведутся активные боевые действия смотрите по ссылке либо ниже в документе.
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