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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 26.08.2023 — ситуация на фронте

військові війна

За прошедшие сутки враг нанес два ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 26.08.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 26 августа 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 500-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 22 ОМБр

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине
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Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
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Карта боевых действий на 26.08.2023 — ситуация на фронте
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