Карта боевых действий на 26.08.2023 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки враг нанес два ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 26.08.2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 500-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 22 ОМБр

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