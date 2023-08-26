Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
В России разбился частный самолет: есть погибшие
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Медленные военные поставки объясняют темп наступления ВСУ — посол Украины в Германии

Медленные военные поставки объясняют темп наступления ВСУ — посол Украины в Германии

Медленные темпы поставок военной поддержки Украине являются одной из причин, почему сейчас темпы продвижения Вооруженных сил Украины на поле боя не оправдывают ожидания отдельных голосов на Западе.

С таким мнением выступил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью немецкому вещателю Deutschlandfunk, фрагменты из которого обнародовало информагентство DPA.

По его словам, нерешительность Запада в оборонных поставках Украине является одной из причин, почему украинские войска испытывают трудности при продвижении и деоккупации территорий.

— Россия имела время выстроить баррикады, — пояснил он.

Кроме того, Макеев прокомментировал и подготовку украинских военных на Западе.

— Очень много времени ушло на подготовку и оснащение украинских бригад, бригад наступления, — сказал он.

По его словам, в этих бригадах сейчас много западного оружия и боеприпасов.

Он также упомянул о дебатах в Германии по поводу поставок боевых машин пехоты и зенитных комплексов.

Также украинский посол говорит, что сегодня Украина не имеет полного контроля своего воздушного пространства. Именно поэтому так важны поставки Украине истребителей F-16 со стороны Дании, Нидерландов и Норвегии.

Что касается немецких крылатых ракет Taurus, то, по словам Макеева, с правительством Германии ведутся “очень прагматичные и предметные переговоры”.

Украина уже просит официальный Берлин предоставить крылатые ракеты Taurus. Однако канцлер Олаф Шольц до сих пор отмалчивался по этому поводу. По одной из официальных версий, в Германии опасаются, что Украина применит указанные ракеты против российских территорий.

Говоря о возможных мирных переговорах с Россией, Макеев отметил: “Речь идет о разрушении, а Россия и, к сожалению, российское население совсем не хотят Украины, и в этом контексте нельзя идти на переговоры с готовностью к компромиссу”.

Он добавил, что это жизненно важно для выживания Украины.

— Очень многие партнеры сейчас это поняли, и на нас нет никакого давления, чтобы вступить в переговоры с Россией, — сказал Макеев.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все те, кто критиковал “медленное контрнаступление” Украины начинают надеяться на успехи Сил обороны. Впрочем аналитикам все же следует быть более осторожными в своих прогнозах.

Фото: DOD

Война в Украине, ВСУ, Німеччина, Підтримка України, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мы не только наступаем, но и имеем успехи: Дикий ответил критикам контрнаступления
Медленные военные поставки объясняют темп наступления ВСУ — посол Украины в Германии
Все идет по плану: Резников ответил на критику контрнаступления ВСУ
війна
Херсон оказался под обстрелом РФ: есть раненые
Медленные военные поставки объясняют темп наступления ВСУ — посол Украины в Германии
Резников предположил, когда Украина может получить ракеты Taurus от Германии
Резніков
Ожидаем прорыва линий обороны РФ, сейчас происходит накопительный эффект — Подоляк
танк Т-72
Игры
Видео
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
Медленные военные поставки объясняют темп наступления ВСУ — посол Украины в Германии
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон
Медленные военные поставки объясняют темп наступления ВСУ — посол Украины в Германии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
Медленные военные поставки объясняют темп наступления ВСУ — посол Украины в Германии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)
Медленные военные поставки объясняют темп наступления ВСУ — посол Украины в Германии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь