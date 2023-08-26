Медленные военные поставки объясняют темп наступления ВСУ — посол Украины в Германии

Медленные темпы поставок военной поддержки Украине являются одной из причин, почему сейчас темпы продвижения Вооруженных сил Украины на поле боя не оправдывают ожидания отдельных голосов на Западе.

С таким мнением выступил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью немецкому вещателю Deutschlandfunk, фрагменты из которого обнародовало информагентство DPA.

По его словам, нерешительность Запада в оборонных поставках Украине является одной из причин, почему украинские войска испытывают трудности при продвижении и деоккупации территорий.

— Россия имела время выстроить баррикады, — пояснил он.

Кроме того, Макеев прокомментировал и подготовку украинских военных на Западе.

— Очень много времени ушло на подготовку и оснащение украинских бригад, бригад наступления, — сказал он.

По его словам, в этих бригадах сейчас много западного оружия и боеприпасов.

Он также упомянул о дебатах в Германии по поводу поставок боевых машин пехоты и зенитных комплексов.

Также украинский посол говорит, что сегодня Украина не имеет полного контроля своего воздушного пространства. Именно поэтому так важны поставки Украине истребителей F-16 со стороны Дании, Нидерландов и Норвегии.

Что касается немецких крылатых ракет Taurus, то, по словам Макеева, с правительством Германии ведутся “очень прагматичные и предметные переговоры”.

Украина уже просит официальный Берлин предоставить крылатые ракеты Taurus. Однако канцлер Олаф Шольц до сих пор отмалчивался по этому поводу. По одной из официальных версий, в Германии опасаются, что Украина применит указанные ракеты против российских территорий.

Говоря о возможных мирных переговорах с Россией, Макеев отметил: “Речь идет о разрушении, а Россия и, к сожалению, российское население совсем не хотят Украины, и в этом контексте нельзя идти на переговоры с готовностью к компромиссу”.

Он добавил, что это жизненно важно для выживания Украины.

— Очень многие партнеры сейчас это поняли, и на нас нет никакого давления, чтобы вступить в переговоры с Россией, — сказал Макеев.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все те, кто критиковал “медленное контрнаступление” Украины начинают надеяться на успехи Сил обороны. Впрочем аналитикам все же следует быть более осторожными в своих прогнозах.

Фото: DOD

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