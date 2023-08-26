Марта Бондаренко, редактор ленты
Россия на войне потеряла уже более 260 тыс. военных — Генштаб
Российская армия на войне в Украине потеряла уже более 260 тыс. военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, за минувшие сутки Силам обороны Украины удалось уничтожить не менее 52 единиц тяжелой техники оккупантов, в частности, средства противовоздушной обороны.
Потери РФ в войне на 26.08.2023:
- личного состава — около 260 270 (+640) человек,
- танков — 4390 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 8539 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 5379 (+18) ед,
- РСЗО — 726 (+2) ед,
- средств ПВО — 497 (+2) ед,
- самолетов — 315 ед,
- вертолетов — 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4367 (+11) ед,
- крылатых ракет — 1411 (+2) ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7823 (+33) ед,
- специальной техники — 804 (+2) ед.
Источник: Генштаб ВСУ
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