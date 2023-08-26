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Россия на войне потеряла уже более 260 тыс. военных — Генштаб

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Фото: Getty Images

Российская армия на войне в Украине потеряла уже более 260 тыс. военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, за минувшие сутки Силам обороны Украины удалось уничтожить не менее 52 единиц тяжелой техники оккупантов, в частности, средства противовоздушной обороны.

Потери РФ в войне на 26.08.2023:

  • личного состава — около 260 270 (+640) человек,
  • танков — 4390 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 8539 (+18) ед,
  • артиллерийских систем — 5379 (+18) ед,
  • РСЗО — 726 (+2) ед,
  • средств ПВО — 497 (+2) ед,
  • самолетов — 315 ед,
  • вертолетов — 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4367 (+11) ед,
  • крылатых ракет — 1411 (+2) ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7823 (+33) ед,
  • специальной техники — 804 (+2) ед.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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