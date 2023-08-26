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Скандал с закупкой курток для ВСУ: Резников призвал дождаться расследования

Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал дождаться расследования ситуации, сложившейся вокруг скандала с закупкой курток для армии.

— Я предлагаю спокойно разобраться и выпустить хоть раз в жизни материал без слова “скандал” с разбором по существу и взвешенными выводами. Прошу всех журналистов, которые распространили информацию о закупке летних курток вместо зимних, убрать непроверенные материалы, опубликовать официальную позицию Минобороны по этой закупке и дождаться разбора ситуации. Как мне известно, ею уже занимаются в независимом общественном органе — ГАР МО, — говорится в заявлении министра.

Резников назвал “полной безответственностью” поспешную публикацию и распространение непроверенной информации о поставках ВСУ во время войны.

— Дискредитация Украины, на которую жалуется прогрессивное сообщество, сделана руками нас самих. Когда мы бездумно тиражируем любой фейк со словом “коррупция”, мы обманываем собственный народ, мы помогаем врагу, мы останавливаем военную поддержку Украины. Давайте остановим “френдли фаер” и начнем думать, что мы пишем и говорим. Ни народный депутат Анастасия Радина, ни журналист Михаил Ткач мне не враги. Наши враги по ту сторону фронта, — заявил министр.

Глава Минобороны также пояснил, что ведомство закупило 180 тыс. зимних курток, которые переданы в ВСУ в 2022 году.

По словам Резникова, жалоб на них от военных не поступало и цена поставки адекватна рынку и ситуации на то время.

— Дефицит одежды на рынке и необходимость срочно одеть максимум военнослужащих. Каждая куртка стоила $86 (что сейчас соответствует 3 177 грн). Почему в каких-то турецких документах значится цена зимней куртки $29 (сейчас это 1 072 грн) — я не знаю.

Возможно, речь идет об уклонении от уплаты налогов в Турции. В любом случае, это не забота Украины. Предлагаю всем желающим сгонять в Турцию и купить партию зимних курток за 1 072 гривны, и чтобы была за несколько недель, — заявил министр.

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Источник: Интерфакс-Украина
держзакупівлі, Міноборони, Алексей Резников
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