У нас людей почти не осталось: оккупант пожаловался на значительные потери РФ под Бахмутом

Российский оккупант, который воюет на Бахмутском направлении, пожаловался на значительные потери, а также дефицит оружия и боеприпасов в отдельных подразделениях ВС РФ.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор захватчика, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

По словам оккупанта, против командира одной из бригад войск РФ открыли уголовное производство.

— У нас в подразделении людей не осталось почти. Ноль оружия, отправились без оружия. Завели уголовное дело на командира бригады. Потери большие, короче. Много 300-х, много 200-х, — сказал военнослужащий РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 549-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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