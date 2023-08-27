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Украина их никогда не забудет: Зеленский о летчиках, которые погибли на Житомирщине

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Сейчас продолжается расследование авиакатастрофы на Житомирщине, которая унесла жизни трех украинских летчиков. Все обстоятельства будут выяснены.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших.

— Продолжается расследование того, что произошло. Детали говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что в этом году Украина должна сделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16.

По словам Зеленского, это станет новым уровнем украинской военной авиации, приблизит победу и даст нашему государству больше безопасности.

Президент поблагодарил за стойкость украинских воинов, которые сражаются на Бахмутском, Авдеевском и Мелитопольском направлениях.

Также он сообщил, что на сегодня уже более 20 государств присоединились к декларации Группы семи относительно гарантий безопасности Украины.

— Начали переговоры с Канадой по двустороннему документу о гарантиях безопасности. Ранее начали с Америкой и Великобританией. Это даст Украине значительно больше возможностей. Спасибо каждому и каждой, кто работает ради этого! — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, глава государства призвал украинцев заботиться друг о друге и не позволять эмоциям взять верх.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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