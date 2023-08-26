Ночью над Украиной силы ПВО сбили два дрона-камикадзе Shahed

Ночью над Харьковской областью силы ПВО сбили два дрона-камикадзе Shahed.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Вечером 25 августа между многочисленными взлетами российского истребителя МиГ-31К враг запустил по Украине ударные БпЛА Shahed-136/131 с юго-восточного направления.

Всего зафиксированы пуски двух Шахедов, которые силы Воздушного командования Восток в пределах Харьковской области успешно уничтожили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 500-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.