Могут ударить в ближайшее время. Для чего РФ ночью поднимала 11 стратегов Ту-95МС

В ночь на 27 августа россияне поднимали в воздух 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с потенциалом пуска в 88 ракет.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко проанализировал, о чем свидетельствует поведение РФ и почему враг не выпустил эти ракеты.

— Такого количества они все равно не выпустили бы. Во-первых, потому, что у них сейчас накоплен потенциал БК ориентировочно до 30 ракет. Во-вторых, показатель ракет, загружаемых на Ту-95МС, на сегодня, в среднем 4 на самолет, — указывает эксперт.

Коваленко отметил, что в итоге был осуществлен пуск по 8 целям, 4 из которых были сбиты, а остальные, согласно официальным заявлениям, могли оказаться обманками. Пуск осуществлялся с 5 самолетов из 11. То есть по 1-2 ракеты с самолета.

Также эксперт обратил внимание, что пуск осуществлялся в районе Энгельса. Ранее пуски Х-101/555 осуществлялись из воздушного пространства над Каспийским морем. Из других локаций пуски этих ракет были редкостью.

— Прослеживается попытка изменить тактику нанесения ракетных ударов, выбрать максимально оптимальную как локацию, так и комплекс поражающих и отвлекающих средств. Изменение локации, это прощупывание нового маршрута полета ракеты, реакции нашей ПВО, — пишет Коваленко.

Относительно количества самолетов, то применение большего количества Ту-95МС, чем происходит пусков, может быть обусловлено демонстрацией повышенной угрозы массированного удара, что максимально активизирует все ПВО по Украине, что фиксирует РФ.

Этот удар не имел цели уничтожить десятки объектов и устроить адскую ночь.

— В этом случае была разведка, выявление ПВО с учетом новой тактики нанесения ударов. И если командование РВВ осталось довольно результатом, то настоящего удара можно ожидать в ближайшее время, — отмечает эксперт.

Источник: Александр Коваленко

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