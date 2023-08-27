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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты обстреляли Херсонскую область управляемыми авиабомбами — ОВА

Херсон

Днем 27 августа российские оккупанты атаковали Херсонскую область с авиации, сбросив на регион управляемые авиабомбы.

Как сообщают в Херсонской ОГА, в результате атаки пострадали четыре района:

  • Херсон;
  • Дарьевка;
  • Казацкое;
  • Одрадокаменка.

– Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, – отметили в ОГА.

Напомним, в ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область крылатыми ракетами.

В результате удара повреждены 10 частных домов, две машины и ангар для хранения сельхозтехники. Два человека получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: УНИАН
авіація РФ, Война в Украине, ракетний удар, Російська агресія, Херсонская область
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