Подарок на государственные праздники или подготовка к осени: эксперты оценили недавние успешные операции ВСУ

За последние дни украинские силы обороны показали невероятное количество успешных военных операций, которые демонстрируют, что Украина начала доставать до объектов, которые россияне считали недосягаемыми.

Так, 23 августа во временно оккупированном Крыму неподалеку от Еленовки украинским защитникам удалось уничтожить российский зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф.

Вероятно, это удалось сделать с помощью крылатой ракеты Нептун Военно-морских сил.

— С-400 это один из самых современных российских ЗРК. Один из образцов типичных “вундерваффе” или аналоговнет, — сказал военный историк Андрей Харук.

На следующий день появилась информация, что кроме пусковой установки С-400 был уничтожен и радар воздушной разведки Подлет.

— Это собственно средство, которое делает Триумф именно комплексом, да? То есть вывод из строя уничтожения радара означает вывод целого комплекса там нескольких пусковых установок. Фактически теперь россияне останешься без одного “глаза” на Западе Черного моря и части Крыма, — указывает Харук.

По словам экспертов, ВМС определили для поражения позиции С-400 и запрограммировали маршрут в обход систем наблюдения на сверхмалой высоте.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что главное — то, что силы обороны Украины в результате определенных усилий получили такие кумулятивный эффект, который позволяет в отдельных местах Крыма буквально выжигать.

Этот прецедент также демонстрирует расширенные возможности украинских Сил обороны. На днях глава разведки Кирилл Буданов отметил, Украина уже имеет способность поразить любую часть временно оккупированного Крыма.

Недавние события демонстрируют также, что Украина усиливает свое влияние и на территорию РФ.

В частности, 19 августа, украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по новгородской авиабазе Сольцы, уничтожив сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М3.

Ту-22М3 — это одни из тех самолетов которые бомбят Украину сверхмощными и очень неточными ракетами Х-22, которые пока не сбивает украинская ПВО. Спутниковые снимки показывают: на месте где был самолет, остался только обгоревший след, остальные борта с аэродрома убрали.

— Уничтожены два и повреждены еще несколько, можем говорить о двух-трех бортах, — сообщал представитель ГУР Андрей Юсов.

Через два дня похожий инцидент произошел и на аэродроме Шайковка Калужской области. Как сообщалось, был поврежден еще один бомбардировщик. По данным Кирилла Буданова, в рабочем состоянии в России осталось только 27 самолетов Ту-22М3. Все они были построены еще советском союзе, и больше не производятся.

Россияне заявили, что диверсии делали беспилотником коптерного типа. В украинской разведке Фактам недели сообщили и дополнительные детали.

— Это беспилотник, который работал не с очень большой зоны и радиуса действия… это совсем другой тип поражения чем тот, что мы видим в частности на примере Москвы, — сказал Юсов.

В то же время если во время атаки аэродромов Дягилево и Энгельс в декабре прошлого года считалось, что диверсию делали беспилотниками Стриж, которые летят на 1000 км, то из недавнего инцидента следует предположение, что коптер запустили изнутри России.

— Да, мы можем говорить о том, что работали группы. Группы, которые пришли с территории центральной России. И собственно после выполнения задач вернулись на территорию центральной России, — добавил представитель ГУР.

Вероятно, Украина уже имеет в России мощную агентурную базу, что открывает новые возможности для дальнейших диверсий. В РФ же сразу начались дискуссии, как спасти остальные самолеты. В частности пропагандисты возмутились, почему самолеты до сих пор не защищены бетонными сооружениями.

— Какие-то защищенные ангары для этих самолетов построить ну, практически невозможно, учитывая собственно их размеры и экономические возможности России, — отмечает Харук.

Другой вариант — отогнать самолеты на более дальние аэродромы. После взрыва на Сольцах и Шайковке некоторые бомбардировщики переместили на аэродром Оленья, что на далеком севере, где сейчас находится база Ту-95. Однако время подлета для бомбардировки Украины будет значительно больше, как и расход ресурсов на атаку.

По словам эксперта, такое количество недавних успешных военных операций ВСУ может быть связано с несколькими аспектами.

— Одна из версий, что возможно это был подарок ко Дню государственного флага и ко Дню Независимости. Ну второе это то, что все-таки мы приближаемся к осени. Так или иначе россияне будут пытаться бить по нашей энергетической инфраструктуре. Наша задача соответственно в этом максимально стараться снизить интенсивность этих ударов, — указывает военный историк.

Безусловно, последние операции свидетельствуют об адаптации к новым условиям и поиск новых возможностей, поскольку в военной тактике нет ничего хуже шаблонных действий, говорят эксперты.

На этой неделе мы увидели, как украинские военные проводят различные операции различными средствами и в географически удаленных местах. И это так или иначе выход войны на новый уровень.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.