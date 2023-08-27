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Россия перебрасывает элитные войска на Запорожское направление — ISW

Окупаційні війська РФ
Фото: Getty Images

Из-за продвижения украинских защитников на Запорожском направлении Россия перебрасывает туда элитные войска из Луганской и Херсонской областей.

Об этом пишут в Институте изучения войны (ISW).

Указано, что 26 августа украинский офицер запаса сообщил, что российские войска перебросили части 76-й гвардейской десантно-штурмовой (ДШВ) дивизии в район Работино из района Кременной.

— ISW наблюдал за подразделениями 76-й дивизии ВДВ, которые действовали в районе Кременной, но не может подтвердить, все ли подразделения 76-й дивизии ВДВ были развернуты в этом районе и какие элементы остались вблизи Кременной, — пишут аналитики.

Также россияне передислоцировали части 7-й гвардейской горно-стрелковой дивизии ВДВ из Херсонской области на линию фронта в Запорожской области.

В Институте указывают, что это может свидетельствовать о том, что войска РФ используют относительно элитные подразделения для усиления критически важных участков фронта.

— Эта дополнительная передислокация, если она соответствует действительности, еще больше подтверждает оценку ISW, что отсутствие значительных оперативных резервов заставит российское командование осуществлять дальнейшую передислокацию и принимать решение о том, каким участкам фронта предоставить приоритет, — отмечают специалисты.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение суток украинские защитники уничтожили почти сотню единиц вражеской техники и ликвидировали 550 российских оккупантов.

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Источник: ISW
Война в Украине, Запорожская область, Луганская область
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