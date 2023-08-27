Бедрак Виктория, редактор ленты
Россияне атаковали Херсон: есть погибшая, врачи борются за жизнь пострадавшего
Днем 27 августа российские войска обстреляли центральную часть Херсона.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
В результате вражеского удара погибла женщина. Также ранения получил 51-летний мужчина.
— В тяжелом состоянии его госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшего, — говорится в сообщении.
27 августа около 13:00 оккупанты обстреляли Харьковскую область из РСЗО. Вследствие вражеского обстрела с. Одноробовка Золочевской громады погибла 39-летняя женщина.
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