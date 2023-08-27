В Запорожской области сдетонировал склад вражеских боеприпасов — Федоров

В субботу, 26 августа, на оккупированной части Запорожской области детонировал склад боеприпасов.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона Единые новости.

— Последние дни были сверхадскими для врага именно на Мелитопольском направлении. Особенно после того, как наши героические воины подняли флаг Украины над Работиным, — сказал он.

Также продолжается ликвидация врага в Токмаке. По словам Федорова, только за последние два дня в городе не менее пяти раз раздавались взрывы. Также еще несколько было слышно в пригороде Мелитополя.

— Закончилось это тем, что вчера вечером была детонация склада боеприпасов, обустроенного врагом между Токмаком и Молочанском, — добавил мэр.

Он отметил, что оккупантам неспокойно на оккупированных территориях, у них усиливается демотивация.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Россия перебрасывает элитные войска на Запорожское направление.

Источник: телемарафон

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