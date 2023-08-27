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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Погибла женщина: оккупанты обстреляли Одноробовку на Харьковщине из РСЗО

рятувальник гасять пожежу
Фото: УНИАН

27 августа около 13:00 российские оккупанты обстреляли Харьковскую область из реактивных систем залпового огня.

Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов в результате вражеского обстрела с. Одноробовка Золочевской громады погибла 39-летняя женщина, которая находилась на территории домовладения.

Также возник пожар в киоске. На месте работают подразделения ГСЧС и медики экстренной помощи.

Также сегодня днем российские оккупанты атаковали Херсонскую область с авиации, сбросив на регион управляемые авиабомбы. А в ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область крылатыми ракетами.

В результате удара повреждены 10 частных домов, две машины и ангар для хранения сельхозтехники. Два человека получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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війна

Война в Украине, Російська агресія, Смерть, Харьковская область
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