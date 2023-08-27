ВСУ за сутки сожгли 24 вражеские артсистемы и 15 ББМ – Генштаб

За сутки украинские защитники уничтожили почти сотню единиц вражеской техники и ликвидировали 550 российских оккупантов.

Так, Вооруженные силы Украины накануне ликвидировали шесть российских танков, 15 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня, 31 единицу автомобильной техники и автоцистерны, четыре единицы специальной техники.

Потери личного состава армии РФ на 27 августа достигли уже практически 261 тыс.

Потери РФ на 27 августа 2023

личного состава – около 260 820 (+550),

танков ‒ 4 396 (+6),

боевых бронированных машин – 8 554 (+15),

артиллерийских систем – 5 403 (+24),

реактивных систем залпового огня – 728 (+2),

средств противовоздушной обороны – 498 (+1),

самолетов – 315,

вертолетов – 316,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 378 (+11),

крылатых ракет ‒ 1 411,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 854 (+31),

специальной техники – 808 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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