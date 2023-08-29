Без праздника: на Полтавщине запретили мероприятия к 1 сентября

В Полтавской области запретили праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

— На Полтавщине запретили проведение праздничных мероприятий, посвященных началу нового учебного года. Такое решение приняли сегодня на заседании Совета обороны области, — написал он в Telegram-канале.

Напомним, что ночью 28 августа российские войска нанесли ракетный удар по маслобойне в поселке Гоголево Полтавской области.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали видеоинструкцию, как эвакуировать детей во время воздушной тревоги в школе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.

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