Президент Венгрии призвала Зеленского к переговорам с РФ

Президент Венгрии Каталина Новак призвала украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

Об этом она рассказала в интервью венгерскому изданию Index.

По словам Новак, в Будапеште однозначно осуждают российскую агрессию против Украины, однако не видят решения вопроса военным путем.

— Эта война продолжается уже полтора года, и я не вижу ни одного военного решения, которое привело бы к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому надо садиться за стол переговоров! Это твердое мнение я выразила Зеленскому как публично, так и в частном порядке, — сказала она.

Новак заявила, что Венгрия готова участвовать в любом мероприятии, которое будет приближать прекращение войны в Украине, в частности в переговорах.

Напомним, что 22 августа Каталина Новак приехала с рабочим визитом на Закарпатье.

Она обсудила с руководством ОВА результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, гуманитарную поддержку, помощь беженцам, а также организацию летнего отдыха для украинских детей в разных уголках Венгрии.

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