Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала
Где смотреть бой Усик — Дюбуа
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Срочно
Раненых повезли в Симферополь: в Крыму нанесен удар по 126 гвардейской бригаде РФ
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Президент Венгрии призвала Зеленского к переговорам с РФ

президентка Угорщини Каталіна Новак
Фото: Getty Images

Президент Венгрии Каталина Новак призвала украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

Об этом она рассказала в интервью венгерскому изданию Index.

По словам Новак, в Будапеште однозначно осуждают российскую агрессию против Украины, однако не видят решения вопроса военным путем.

— Эта война продолжается уже полтора года, и я не вижу ни одного военного решения, которое привело бы к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому надо садиться за стол переговоров! Это твердое мнение я выразила Зеленскому как публично, так и в частном порядке, — сказала она.

Новак заявила, что Венгрия готова участвовать в любом мероприятии, которое будет приближать прекращение войны в Украине, в частности в переговорах.

Напомним, что 22 августа Каталина Новак приехала с рабочим визитом на Закарпатье.

Она обсудила с руководством ОВА результаты и перспективы усиления трансграничного сотрудничества, гуманитарную поддержку, помощь беженцам, а также организацию летнего отдыха для украинских детей в разных уголках Венгрии.

Читайте также
Венгрия согласовала назначение Федора Шандора послом Украины – СМИ
Федір Шандор

Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія, Венгрия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Без праздника: на Полтавщине запретили мероприятия к 1 сентября
Останній дзвоник, 1 вересня, школа, випуск, дзвоник
Оккупантов ждет котел: Резников о ситуации на Купянском и Бахмутском направлениях
Олексій Резніков
Украина максимально увеличивает оборонное производство – Зеленский
Президент Венгрии призвала Зеленского к переговорам с РФ
Я смотрю на это оптимистично: Резников о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus и ATACAMS
Крилата ракета Taurus
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Президент Венгрии призвала Зеленского к переговорам с РФ
Игры
Видео
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (28.08.2023)
Президент Венгрии призвала Зеленского к переговорам с РФ
Выносят раненых на руках: какая ситуация в Часовом Яру
Президент Венгрии призвала Зеленского к переговорам с РФ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (28.08.2023)
Президент Венгрии призвала Зеленского к переговорам с РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (28.08.2023)
Президент Венгрии призвала Зеленского к переговорам с РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь