Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде
Где смотреть бой Усик — Дюбуа
Срочно
Раненых повезли в Симферополь: в Крыму нанесен удар по 126 гвардейской бригаде РФ
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ обстреляла Садовое Херсонской области: есть погибшая, еще один человек в тяжелом состоянии

РФ обстреляла Садовое Херсонской области: есть погибшая, еще один человек в тяжелом состоянии

В результате вражеской атаки по селу Садовое Херсонской области пострадали двое местных жителей. Вражеские снаряды ударили по жилому дому.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, около 10:40 российские захватчики выпустили снаряды по жилому дому.

По уточненной информации, от полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая во время атаки находилась во дворе дома.

В то же время в больницу госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. В ОВА отмечают, что его состояние — тяжелое.

В Херсонской областной прокуратуре добавили, что повреждены частные дома, линии электропередач и газопровод.

Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Читайте также
Удар по маслобойне на Полтавщине: под завалами нашли тело третьей жертвы
Обстріл селища Гоголеве Полтавської області 28 серпня 2023

Фото: Херсонская областная прокуратура

Война в Украине, Взрыв, Смерть, Україна-Росія, Херсонская область, Херсонщина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Российские оккупанты после обмена возвращаются на фронт, где повторно сдаются в плен — разведка
російські солдати військові
Нехватка компетентных переводчиков стала “вызовом номер один” во время тренировок украинских бойцов – FT
ЗСУ на навчаннях у Німеччині
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
Документи
Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн
гроші тисяча
Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы в Житомирской области
авіакатастрофа на Житомирщині 25 серпня 2023
Игры
Видео
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон

Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
РФ обстреляла Садовое Херсонской области: есть погибшая, еще один человек в тяжелом состоянии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
РФ обстреляла Садовое Херсонской области: есть погибшая, еще один человек в тяжелом состоянии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)
РФ обстреляла Садовое Херсонской области: есть погибшая, еще один человек в тяжелом состоянии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (25.08.2023)
РФ обстреляла Садовое Херсонской области: есть погибшая, еще один человек в тяжелом состоянии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь