РФ обстреляла Садовое Херсонской области: есть погибшая, еще один человек в тяжелом состоянии

В результате вражеской атаки по селу Садовое Херсонской области пострадали двое местных жителей. Вражеские снаряды ударили по жилому дому.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, около 10:40 российские захватчики выпустили снаряды по жилому дому.

По уточненной информации, от полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая во время атаки находилась во дворе дома.

В то же время в больницу госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. В ОВА отмечают, что его состояние — тяжелое.

В Херсонской областной прокуратуре добавили, что повреждены частные дома, линии электропередач и газопровод.

Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Фото: Херсонская областная прокуратура

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