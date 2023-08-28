Траншеи, блиндажи и минные поля. В ISW рассказали подробности о подготовленных оборонительных позициях РФ

Силы обороны продолжают контрнаступательные операции на Юге и Востоке Украины.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Указано, что ВСУ продвинулись в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и в западной части Запорожской области во время проведения контрнаступления на Юге и Востоке.

Официальный представитель Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун сообщил, что бойцы наступают в направлениях Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова), Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова) и Очеретоватого (25 км к юго-востоку от Орехова) на западе Запорожской области.

Также по его словам, защитники продвинулись в районе Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и Работино (10 км к югу от Орехова) и достигли неустановленных успехов в районе Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) на Бердянском направлении (западная часть Донецкой и восточной границы Запорожской области), а также в неустановленном месте на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).

Официальный представитель Восточной группы войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что Силы обороны продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении.

Украинский солдат, который, вероятно, действовал в районе Работино Запорожской области, рассказал дополнительные тактические подробности о подготовленных оборонительных позициях РФ, которые удалось прорвать, и о тех, которые сейчас находятся перед ними.

— В районе Работино существует система взаимосвязанных российских траншей, блиндажей и ограниченных подземных тоннелей, которые позволяют оккупантам облегчать передвижение личного состава, вооружения и боеприпасов из разных тактических позиций вдоль фронта, — сказал военный.

Он отметил, что противотанковые рвы и минные поля противника простираются полями перед и между этими взаимосвязанными уровнями оборонительных позиций.

Военный добавил, что все “нераскопанные” территории вокруг этих подготовленных оборонительных позиций сильно заминированы и что российские войска в своих оборонительных слоях проложили узкие незаминированные пути, позволяющие оккупантам добраться до огневых позиций.

При этом защитник не уточнил, прошли ли Силы обороны через плотные минные поля, но предположил, что ВСУ все же придется постепенно разминировать территории, прежде чем продвигаться дальше.

Перед этим аналитики ISW предполагали, что районы рядом со следующей серией подготовленных российских оборонительных позиций могут быть менее сильно заминированы, чтобы дать оккупантам, действующим к северу от этих позиций, возможность отступить, хотя отчеты военных ВСУ предполагают, что это может быть не так в районах, где Силы обороны сейчас приближаются к следующему оборонительному эшелону РФ.

— ВСУ сейчас находятся в пределах досягаемости следующей серии российских оборонительных позиций, которая, судя по всему, состоит из относительно непрерывного комплекса противотанковых рвов и противотанковых заграждений “зубы дракона”, за которыми расположены российские боевые позиции, аналогичные предыдущим, — пишут в Институте.

Сильно взаимосвязанные системы траншей и блиндажей, которые описал украинский солдат, являются результатом многомесячной российской подготовки, и непонятно, распространили ли российские войска эту систему на следующие серии оборонительных позиций дальше на юг.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные в течение суток сожгли 22 вражеские артиллерийские системы и две реактивные системы залпового огня.

Источник : ISW

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