В двух районах Запорожской области проведут обязательную эвакуацию детей — Верещук

В ближайшее время в Запорожской области из Васильевского и Пологовского районов будет объявлена обязательная эвакуация детей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Министр отметила, что районы определяют областные военные администрации и советы обороны, принимают необходимые решения и обращаются к правительству. Только после этого запускается процесс эвакуации.

— У нас сегодня будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области — Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти, — сказала она.

По ее словам, в Украине налажен механизм эвакуации граждан, алгоритмы действий и коммуникация с международными партнерами, волонтерами.

Источник : Укринформ

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