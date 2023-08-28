Бедрак Виктория, редактор ленты
В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитии двух беспилотников
Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, россияне заявили о “работе ПВО” в районе Евпатории.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В сети также публикуют фото и видео, на которых видны следы в небе.
Представитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил, что на севере и западе Крыма “силами ПВО сбиты два вражеских разведывательных БпЛА”.
Ранее Силы специальных операций сообщили, что ночью ВСУ атаковали базу береговой охраны в Крыму.
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