В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитии двух беспилотников

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, россияне заявили о “работе ПВО” в районе Евпатории.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В сети также публикуют фото и видео, на которых видны следы в небе.

Представитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил, что на севере и западе Крыма “силами ПВО сбиты два вражеских разведывательных БпЛА”.

Ранее Силы специальных операций сообщили, что ночью ВСУ атаковали базу береговой охраны в Крыму.

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