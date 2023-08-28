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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Киеве попрощаются с погибшим пилотом Джусом: дата и место

льочик Андрій Пільщиков з позивним Джус

29 августа в Киеве будут прощаться с военным летчиком Андреем Пильщиковым (позывной Джус), который трагически погиб в авиакатастрофе на Житомирщине.

Об этом в Twitter рассказала девушка пилота Мелания Подоляк.

— Проститься с Джусом и поддержать его маму и близких можно будет завтра, в 11:00, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в городе Киеве по адресу улица Никольско-Слободская, 5, — сообщила она.

Кроме того, Мелания показала фото импровизированного мемориала возле мурала “Призрак Киева” в Киеве. Неравнодушные несут туда цветы и свечи.

Напомним, что 25 августа Андрей Пильщиков с позывным Джус погиб в авиакатастрофе на Житомирщине в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39. Всего трагедия унесла жизни трех пилотов Воздушных сил ВСУ.

Фото: Juice Fighter

Война в Украине, Київ, український пілот
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