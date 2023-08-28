В Киеве попрощаются с погибшим пилотом Джусом: дата и место
29 августа в Киеве будут прощаться с военным летчиком Андреем Пильщиковым (позывной Джус), который трагически погиб в авиакатастрофе на Житомирщине.
Об этом в Twitter рассказала девушка пилота Мелания Подоляк.
— Проститься с Джусом и поддержать его маму и близких можно будет завтра, в 11:00, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в городе Киеве по адресу улица Никольско-Слободская, 5, — сообщила она.
Кроме того, Мелания показала фото импровизированного мемориала возле мурала “Призрак Киева” в Киеве. Неравнодушные несут туда цветы и свечи.
Київ, Межигірська 5. pic.twitter.com/vWYL17AA85
— Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 27, 2023
Напомним, что 25 августа Андрей Пильщиков с позывным Джус погиб в авиакатастрофе на Житомирщине в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39. Всего трагедия унесла жизни трех пилотов Воздушных сил ВСУ.
Фото: Juice Fighter
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев