Тяжелые бои за Клещеевку и частичный успех возле Андреевки: данные DeepStateMap

28 августа на фронте ведутся постоянные бои. Российские войска прибегают к ротациям и вводят резервы, чем вынуждают Силы обороны к аналогичным действиям.

Ситуация на фронте на DeepStateMap

Бахмутское направление

Идут тяжелые бои за Клещеевку и возле Андреевки. Около последнего населенного пункта Силы обороны, согласно последнему обновлению данных, имели частичный успех.

Авдеевское направление

Возле Невельского возобновились столкновения – российские войска пытаются восстановить там утраченные позиции.

Сватовское направление

Вблизи Синьковки армия РФ не имеет успеха.

Возле Новоегоровки, где оккупанты пытаются восстановить позиции, идут тяжелые бои.

Запорожское направление

Продолжаются бои восточнее Работино.

Бердянское и Таврическое направления

На этих направлениях, согласно данным интерактивной карты DeepStateMap, существенных изменений не произошло.

Напомним, что 28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение села Работино Запорожской области.

Теперь, говорит Анна Маляр, Силы обороны, “несмотря на яростное сопротивление врага”, продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Джерело: DeepState

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