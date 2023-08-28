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Татьяна Забожко, редактор ленты

Тяжелые бои за Клещеевку и частичный успех возле Андреевки: данные DeepStateMap

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

28 августа на фронте ведутся постоянные бои. Российские войска прибегают к ротациям и вводят резервы, чем вынуждают Силы обороны к аналогичным действиям.

Ситуация на фронте на DeepStateMap

Бахмутское направление

Идут тяжелые бои за Клещеевку и возле Андреевки. Около последнего населенного пункта Силы обороны, согласно последнему обновлению данных, имели частичный успех.

Бахмутський напрямок на 28 серпня 2023

Авдеевское направление

Возле Невельского возобновились столкновения – российские войска пытаются восстановить там утраченные позиции.

Авдіївський напрямок на 28 серпня 2023

Сватовское направление

Вблизи Синьковки армия РФ не имеет успеха.

Сватівський напрямок на 28 серпня 2023

Возле Новоегоровки, где оккупанты пытаются восстановить позиции, идут тяжелые бои.

Сватівський напрямок на 28 серпня 2023

Запорожское направление

Продолжаются бои восточнее Работино.

Запорізький напрямок на 28 серпня 2023

Бердянское и Таврическое направления

На этих направлениях, согласно данным интерактивной карты DeepStateMap, существенных изменений не произошло.

Напомним, что 28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение села Работино Запорожской области.

Теперь, говорит Анна Маляр, Силы обороны, “несмотря на яростное сопротивление врага”, продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Джерело: DeepState

Война в Украине, ВСУ, Російська агресія, РФ
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