Уничтожили ряд вражеских объектов. В ГУР показали, как “поздравили” оккупантов с Днем Независимости Украины

Военные разведчики и представители движения сопротивления, которое координирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, “поздравили” рашистов с Днем Независимости и Днем флага Украины.

Как сообщают в ГУР МО, они осуществили доразведку и эффективное уничтожение ряда вражеских объектов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Так, 24 августа 2023 года в городе Каменка-Днепровская Васильевского района Запорожской области в рамках празднования Дня Независимости Украины около шести утра в окно квартиры “заместителя председателя” оккупационной военно-гражданской администрации, коллаборанта Александра Реймера залетел украинский дрон-камикадзе. Раненого коллаборанта эвакуировали в больницу.



А в День флага, 23 августа 2023 года, в штабе отделения ФСБ города Энергодар Запорожской области (ул. Набережная, 24) проходило мероприятие для личного состава оккупационных войск.

— Около 19.00, в момент наибольшей концентрации рашистов, в штабе прогремел мощный взрыв. После начала эвакуации по парковке вблизи здания был нанесен еще один удар, который дополнительно уничтожил личный состав оккупантов, а также значительно повредил расположенные там автомобили, — рассказали в ГУР.

На место происшествия прибыли три пожарных расчета и кареты скорой помощи.

Отмечается, что тела убитых захватчиков несколькими военными Уралами увезли в направлении Мелитополя.

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