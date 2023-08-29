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Авиакатастрофа на Житомирщине: ГБР начало расшифровку черных ящиков

авіакатастрофа на Житомирщині

Во вторник, 29 августа, началась расшифровка черных ящиков с учебно-боевых самолетов L-39, которые столкнулись в небе над Житомирской областью.

Особое внимание уделят техническим характеристикам бортов. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

— Также начались восемь экспертиз, которые должны доказать, что или самолеты были неисправны, или это была ошибка пилотов, или это было нарушение при организации осуществления полетов. Еще ожидаем начала судебно-медицинских экспертиз. Досудебное расследование продолжается. ГБР сделает все, чтобы понять, почему такая трагедия имела место быть, — сказала она.

По словам Сапьян, следствие уже опросило около 30 свидетелей. Это касается как гражданских граждан, так и тех, кто в день авиакатастрофы был на рабочем месте и имел отношение к организации учебно-боевых процессов.

Ранее стало известно, что военным пилотам, погибшим на Житомирщине 25 августа, присвоили воинские звания.

Майорам Вячесляву Минке и Сергею Проказину присвоены воинские звания “подполковник”, капитану Андрею Пильщикову — “майор”.

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Фото: Радио Свобода

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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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