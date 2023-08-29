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Авиакатастрофа в Житомирской области: пилотам посмертно присвоены воинские звания

Авиакатастрофа в Житомирской области: пилотам посмертно присвоены воинские звания

Военным пилотам, которые трагически погибли в Житомирской области 25 августа, присвоены воинские звания.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

— В соответствии с приказом командующего Воздушными силами ВС Украины № 661 от 28 августа 2023 года майорам Вячесляву Минке и Сергею Проказину присвоено воинское звание “подполковник” (посмертно), капитану Андрею Пильщикову присвоено воинское звание “майор” (посмертно), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что следствие изучает три возможные версии авиакатастрофы на Житомирщине, в результате которой погибли пилоты.

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Фото: Бригада тактической авиации города Васильков

Источник: Воздушные силы ВСУ

Житомирская область, український пілот
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