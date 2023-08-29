Без родителей и под присмотром “кураторов”: РФ вывозит детей из оккупированной Ясиноватой в Челябинск

Оккупанты вывозят детей из временно оккупированного города Ясиноватая Донецкой области в российский Челябинск.

Об этом информирует ЦНС.

— Школьников вывозят из-за невозможности очного обучения и отказа от дистанционного. Однако вывозить решили не в Донецк, где обучение продолжается, а в отдаленный регион РФ. Следовательно, речь идет именно об умышленной депортации украинских детей с целью их дальнейшей ассимиляции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что детей вывозят без родителей, только под наблюдением “кураторов”. Родители же могут “уехать по желанию”, но понятно, что большинство из них будут вынуждены отправиться за детьми.

— Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил о том, что часть ясиноватовских школьников начнут обучение в новом учебном году в столице региона-куратора Челябинской области. Речь идет о детях, которых готовы отпустить родители. В сопровождении с учениками поедут некоторые учителя, — добавляют в сообщении.

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