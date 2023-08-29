ГУР предупредило о подготовке Кремлем новой волны информационной войны против Украины

В администрации российского диктатора Владимира Путина 25 августа состоялось совещание, во время которого Кремль утвердил новые нарративы, которые, по мнению российских пропагандистов, должны дискредитировать Украину в глазах партнеров. О подготовке РФ к очередному этапу информационной войны узнали в украинской разведке.

По данным ГУР Минобороны Украины, российская система дезинформации сосредоточится на использовании таких тем и нарративов:

1. “Массовая мобилизация”

Пропагандисты планируют рассказывать, что мобилизации в Украине якобы будут подлежать все без исключения, независимо от пола, возраста, состояния здоровья, и даже несовершеннолетние.

2. “Неверие украинских партнеров в возможность победы”

Речь идет о мнимых “договорняках” о “мире в обмен на территории”, а также фабрикации материалов о якобы “тайной договоренности” мэра Киева Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах президента Украины.

3. “Украинское контрнаступление не имеет успехов”

РФ планирует распространять фейки о якобы увеличении количества захоронений украинских бойцов на примере кладбищ крупных городов, об “отсутствии успехов на фронте” при больших потерях, тиражировать тему гибели местных защитников в каждом регионе, а также заниматься поиском виновных в мнимых “провалах” для дискредитации украинских военачальников и чиновников.

4. “Тотальная коррупция”

Роспропаганда сосредоточится на том, что якобы государство не борется с коррупцией, а коррупционеров никто не наказывает.

5. “Прекрасная” жизнь на оккупированных территориях

В Кремле нафантазировали “высокие зарплаты, низкие цены и обеспечение всем необходимым” на ВОТ, а еще — якобы развитие инфраструктуры и восстановление разрушенного жилья.

Также пропагандисты будут говорить о проведении здесь “свободных” выборов в “единый день голосования” в РФ.

Кроме того, они планируют продемонстрировать сфабрикованные документы, в которых якобы зафиксировано, что “Украина отказывается от оккупированных территорий”.

И в дополнение ко всему — что Украина якобы “сдает” Купянск.

В Главном управлении разведки МОУ призывают доверять только официальным источникам информации и соблюдать информационную гигиену.

Источник : ГУР

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