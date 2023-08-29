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Валентина Чорна, редактор ленты

В Сумах умер волонтер, который передал $35 тыс. на нужды ВСУ

волонтер Микола Іванович Єрис,

В Сумах умер 87-летний волонтер Николай Иванович Ерис, который в прошлом году передал $35 тыс. на нужды ВСУ.

Трагическую новость в Facebook сообщил Дмитрий Тищенко, волонтер Общественного фонда Сумы, в который пенсионер и принес свои сбережения.

Отмечается, что Николай Ерис умер три недели назад. Волонтер узнал об этом, когда наведался к нему домой.

— Он всегда просил не делать из него героя, не соглашался на интервью, но увлеченно рассказывал о своей жизни и работе на заводе. Три недели назад не стало Николая Ивановича Ериса, который в прошлом году сделал взнос в $35 тыс. в поддержку сил обороны Сумщины, — говорится в сообщении.

За средства, которые передал пенсионер, Общественный фонд Сумы закупил оборудование для военных 117 бригады: мульти- и квадрокоптер, антидроновую пушку и другое необходимое снаряжение.

Прошлым летом Николай Иванович потерял жену, а еще раньше — сына. Для того, чтобы помочь украинским военным и сделать свой вклад в победу, пенсионер продал квартиру и дачный участок.

Получив средства от продажи недвижимости, он попросил племянницу найти волонтерский фонд, который собирает средства на нужды Вооруженных сил.

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В Сумах умер волонтер, который передал $35 тыс. на нужды ВСУ

Фото: Дмитрий Тищенко

волонтер, Суми
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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