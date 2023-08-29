Врага отбрасываем! Тарнавский сообщил о продвижении на Таврическом направлении
Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский проинформировал о продвижении Сил обороны на Таврическом направлении.
Об этом говорится в заметке бригадного генерала в Telegram.
– Есть продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 200 огневых задач, — сообщил Тарнавский.
Он отметил, что за последние сутки потери врага составили 327 человек, из которых 91 оккупант был убит, 235 — ранены. Еще один российский захватчик был взят в плен.
Кроме того Тарнавский сообщил об уничтожении 34 единиц военной техники противника. Украинские воины “минуснули” у россиян четыре танка, восемь ББМ, три артиллерийские системы и минометы, одну РСЗО, 16 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.
Также были уничтожены два склада боеприпасов и три пункта управления врага.
Вечером, 29 августа, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
Источник: Алексанлр Тарнавский