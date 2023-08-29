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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Врага отбрасываем! Тарнавский сообщил о продвижении на Таврическом направлении

Врага отбрасываем! Тарнавский сообщил о продвижении на Таврическом направлении
Фото: Генштаб ВСУ

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский проинформировал о продвижении Сил обороны на Таврическом направлении.

Об этом говорится в заметке бригадного генерала в Telegram.

Есть продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 200 огневых задач, — сообщил Тарнавский.

Он отметил, что за последние сутки потери врага составили 327 человек, из которых 91 оккупант был убит, 235 — ранены. Еще один российский захватчик был взят в плен.

Кроме того Тарнавский сообщил об уничтожении 34 единиц военной техники противника. Украинские воины “минуснули” у россиян четыре танка, восемь ББМ, три артиллерийские системы и минометы, одну РСЗО, 16 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

Также были уничтожены два склада боеприпасов и три пункта управления врага.

Вечером, 29 августа, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

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Источник: Алексанлр Тарнавский

Война в Украине, ВСУ, Украинская армия
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