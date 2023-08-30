Зеленский: Быть достойными пути, по которому идет Украина — это обязанность

Каждый День памяти в Украине является напоминанием для всего украинского народа и для всех институтов, какую Украину они отстаивают.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 29 августа.

Он начал с того, что сегодня особый день — День памяти.

— День всех наших защитников, защитниц, которые погибли в боях ради Украины с 14-го года, с 24-го февраля. Сыновья, дочери. Отцы, матери. Братья, сестры. Друзья. Коллеги. Знакомые. Побратимы. Многим из украинцев сегодня есть кого вспомнить, чью память почтить, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что сегодня многие из украинцев мысленно были с теми своими близкими, родными и друзьями, кто сейчас воюет и ежедневно и ежечасно рискует своей жизнью ради Украины.

— Каждый такой день — это напоминание для всего нашего народа. Для каждого, кто работает на государство. Напоминание, чем заполнено все, что является нашим государством. Украинские семьи, чьи сыновья и дочери погибли в боях. Для них, для родителей украинских героев, сине-желтый флаг Украины — это теперь напоминание о родном ребенке, о его подвиге ради государства. Ребенок, чей отец погиб на фронте, защищая Украину… Любимые, которым больше не встретиться, потому что война забрала жизнь, которая стала жизнью Украины, — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что сегодня все, что является Украинским государством, и все, кто является государством — каждый институт, каждый чиновник, — должны чувствовать, какая Украина за ними.

— Сколько боли в ее сердце. Сколько отваги в ней. Какая память о людях, которых больше нет. Что теперь в ее символах. И как по-другому люди воспринимают теперь все, что унижает Украину, ее силу и надежды. Быть достойными пути, по которому идет Украина, — это обязанность. Давать Украине больше силы. Больше возможностей. Обязанность, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что сегодня необходимо быть неравнодушными к каждому и каждой, кто находится рядом: поддерживать и заботиться об этих людях. Именно так, добавил президент, будет приближаться главный результат для Украины — победа, которая является главной для всех украинцев.

В конце обращения Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил всех, кто работает и бьется ради Украины.

Источник : Офис президента

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