ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на Мелитопольском направлении – Генштаб
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 29 августа.
Отмечается, что украинские воины на Мелитопольском направлении закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки в Донецкой области.
Сообщается также о безуспешных наступательных операциях врага на двух направлениях. В частности, на Бахмутском в районах Богдановки и Озаряновки Донецкой области и на Лиманском в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.
Кроме того, украинская авиация в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Солнцепек противника.