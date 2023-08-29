ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на Мелитопольском направлении – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 29 августа.

Отмечается, что украинские воины на Мелитопольском направлении закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки в Донецкой области.

Сообщается также о безуспешных наступательных операциях врага на двух направлениях. В частности, на Бахмутском в районах Богдановки и Озаряновки Донецкой области и на Лиманском в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области.

Кроме того, украинская авиация в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Солнцепек противника.

Источник : Генштаб ВСУ

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