Татьяна Забожко, редактор ленты
Грозы, град и шквалы: в десяти областях Украины – желтый уровень опасности
30 августа в западных областях пройдут грозы.
Днем, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, – значительные дожди. В отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с.
В Житомирской, Винницкой и Одесской областях – местами кратковременный дождь, гроза.
Поэтому объявлен I уровень опасности (желтый) в десяти регионах:
- Волынской области;
- Ровенской области;
- Львовской области;
- Тернопольской области;
- Хмельницкой области;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Черновицкой области;
- Житомирской области;
- Винницкой области.
На остальной территории осадков не предполагается. Ветер – восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
В западных и восточных областях столбики термометров покажут 24-29°, на Закарпатье – 20-25°.
На остальной территории Украины, в частности в Киевской области, температура будет колебаться от 28 до 33°, в Киеве – 31-33°.
Источник: Украинский гидрометцентр, ГСЧС Украины
Фото: Укргидрометцентр
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