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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Грозы, град и шквалы: в десяти областях Украины – желтый уровень опасности

Гроза, дощ, штормове попередження

30 августа в западных областях пройдут грозы.

Днем, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, – значительные дожди. В отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с.

В Житомирской, Винницкой и Одесской областях – местами кратковременный дождь, гроза.

Поэтому объявлен I уровень опасности (желтый) в десяти регионах:

  • Волынской области;
  • Ровенской области;
  • Львовской области;
  • Тернопольской области;
  • Хмельницкой области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Черновицкой области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области.
Штормове попередження 30 серпня 2023

Фото: Украинский гидрометцентр

На остальной территории осадков не предполагается. Ветер – восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В западных и восточных областях столбики термометров покажут 24-29°, на Закарпатье – 20-25°.

На остальной территории Украины, в частности в Киевской области, температура будет колебаться от 28 до 33°, в Киеве – 31-33°.

Источник: Украинский гидрометцентр, ГСЧС Украины

Фото: Укргидрометцентр

ДСНС, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды, Укргідрометцентр, Штормовое предупреждение
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