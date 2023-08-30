Грозы, град и шквалы: в десяти областях Украины – желтый уровень опасности

30 августа в западных областях пройдут грозы.

Днем, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, – значительные дожди. В отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с.

В Житомирской, Винницкой и Одесской областях – местами кратковременный дождь, гроза.

Поэтому объявлен I уровень опасности (желтый) в десяти регионах:

Волынской области;

Ровенской области;

Львовской области;

Тернопольской области;

Хмельницкой области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Черновицкой области;

Житомирской области;

Винницкой области.

На остальной территории осадков не предполагается. Ветер – восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В западных и восточных областях столбики термометров покажут 24-29°, на Закарпатье – 20-25°.

На остальной территории Украины, в частности в Киевской области, температура будет колебаться от 28 до 33°, в Киеве – 31-33°.

Источник: Украинский гидрометцентр, ГСЧС Украины

Фото: Укргидрометцентр

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