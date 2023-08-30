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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Когда в Украине спадет жара — дата

Когда в Украине спадет жара — дата
Фото: Pixabay

В Украине начинает спадать жара, однако существенное облегчение придет 1 сентября, когда на большинстве территорий пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, кратковременные дожди и грозы пройдут в ночь на 31 августа в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, днем — на Правобережье. В отдельных районах днем ожидается град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории — без осадков.

Когда в Украине спадет жара — дата

Фото: Укргідрометцентр

Ветер будет юго-восточный (днем в западных областях с переходом на западный) 5-10 м/с.

Температура ночью опустится до 16-21°, на побережье морей до 23°.

В восточных и северо-восточных областях ночью ожидается 12-17°; днем — 26-31°.

На юго-востоке страны будет до 35°, в западных областях 20-25° днем; в Карпатах ночью 10-15°, днем 13-18°.

В Киеве 31 августа ночью без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

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В пятницу, 1 сентября, по всей Украине кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью в восточных, юго-восточных, днем в большинстве западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях без осадков.

Когда в Украине спадет жара — дата

Фото: Укргідрометцентр

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

В восточных областях днем будет 25-30°, в западных регионах днем до 27°.

В Киеве 1 сентября ночью ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°; днем 24-26°.

Погода, Погода в Україні, Жара
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