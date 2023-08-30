Минобороны РФ ввело еще больше цензуру и публикует ограниченную информацию в отчетах — ISW

Министерство обороны РФ возвращается к более сдержанному варианту освещения полномасштабной войны в Украине, одновременно пытаясь подвергать цензуре жалобы с линии фронта и сообщения о наступлении Украины.

Об этом говорится в отчете ISW.

Недавно Министерство обороны России изменило стиль своих ежедневных репортажей, чтобы сократить ежедневный объем информации о войне. Ранее МО РФ выпускало ежедневный ситуационный отчет, который отличался от отдельных сводок пресс-служб каждой российской группировки войск.

Однако 29 августа пресс-службы каждой российской группировки войск вместо собственных оригинальных сводок обнародовали текст, непосредственно скопированный из общей ежедневной ситуационной сводки.

— Министерство обороны России постоянно пыталось ввести информационную политику, которая бы предоставляла ограниченную информацию о линии фронта на протяжении всей войны. Если эта тенденция сохранится, изменение Минобороны России в отчетности может отражать его широкие усилия по цензуре российских отчетов о войне и унификации собственного нарратива, — говорится в сообщении.

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