В Украине проверят перечень тех, кто поехал за границу благодаря сомнительным решениям ВВК — Зеленский

Власть занимается анализом перечня тех лиц, которые выехали за границу благодаря сомнительным решениям военно-врачебных комиссий.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении по итогам 553-го дня войны.

Он начал с того, что сегодня было проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

— Как и говорил ранее, вопрос единственный — ВВК. Сейчас идет проверка военно-врачебных комиссий по всей стране. Скоро правоохранители ее завершат. И уже есть несколько выводов. Нужно проверить значительный массив решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты после 24 февраля, — сообщил президент.

Глава государства добавил, что сегодня на СНБО была представлена соответствующая статистика, в которой есть примеры областей, где после февраля прошлого года в десять раз возросло количество снятия с воинского учета из-за решения ВВК.

— Абсолютно понятно, что это за решения. Коррумпированные решения. И в рамках уголовных производств, которые продолжаются сейчас в отношении работников ВВК и МСЭК, видно еще лучше, сколько решений могло быть сфальсифицировано, — пояснил он.

Глава государства добавил, что сейчас есть уже четко установленные правоохранителями необоснованные решения ВВК и зафиксированы конкретные доказательства.

— В закрытом режиме это представлено. Различные регионы страны, различные ТЦК, различные должностные лица. Взятки от 3 до 15 тысяч долларов. Будут отвечать. Отдельно будет проанализирован и перечень тех, кто уехал за границу благодаря очевидно сомнительным решениям ВВК. Прежде всего благодаря решениям тех, кто уже пойман на взятках. Речь идет как минимум о тысячах человек, — сказал он.

Отдельно президент подчеркнул, что сейчас обсуждается проблема с понятием так называемой ограниченной пригодности.

— Очень долго это понятие позволяло манипулировать в вопросах комплектации подразделений. В частности, боевых бригад. Все, что касается пригодности или непригодности к военной службе, должно быть максимально четким. Чтобы и человек понимал, как он может помочь обороне, и чтобы в подразделениях была ясность, кем их будут комплектовать, — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что отдельной важной вещью является цифровизация работы ВВК.

— Никаких очередей. Никаких блужданий ради того, чтобы найти или подписать нужную бумажку. Это все можно обеспечить на электронном уровне и присутствием нужного военного именно там, где проходит ВВК, если это в гражданском медицинском учреждении. Чиновники завершат эту работу по цифровизации. И нужна полная доступность во всех областях гражданской медицинской системы для прохождения ВВК. Некоторые регионы, например Волынь, на сто процентов обеспечили это. А другой пример — в Киеве почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских учреждениях медицины. Поэтому военное командование, медицинская сфера, все уровни власти должны работать максимально активно, чтобы решить этот вопрос, — добавил президент.

Вторым вопросом после ВЛК глава государства назвал Международную повестку дня.

— Очень активно готовимся к переговорам и встречам, которые запланированы на сентябрь. Провел совещания с международниками, с нашими послами в соответствующих странах. Четко видим, с какими лидерами должны встретиться и переговорить, а также какие результаты должны принести Украине, — сообщил он.

Третьим вопросом глава государства назвал Евросоюз, по которому он тоже провел “большое совещание” с представителями парламента, с членами правительства, нашими международниками относительно нашей готовности к открытию переговоров о членстве с Евросоюзом.

— Выполнение рекомендаций. Необходимые законопроекты, которые уже подготовлены и которые нужно проголосовать в парламенте. 226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе — это обязанность, — сказал президент.

Владимир Зеленский также сообщил о новой встрече с представителями дипломатических учреждений по реализации Формулы мира, которую провел руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— И сегодня было еще плюс 11 дипломатов — всего уже более 70 дипломатических представительств привлечены. Это очень хорошая динамика. И может быть еще больше государств-участников. Мировое большинство будет с нами. Формула мира задумана так, чтобы каждая страна и каждый лидер могли проявить свои возможности ради общего результата, ради справедливого и устойчивого мира, — сказал он.

В конце обращения глава государства отметил работу ПВО и поблагодарил каждого воина, которые ежедневно и каждую ночь защищают украинское небо.

Президент подчеркнул, что власть активно работает над тем, чтобы обеспечить для Украины новые системы противовоздушной обороны, но отказался озвучивать детали публично.

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