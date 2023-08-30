ВАКС национализировал завод в Конотопе, который принадлежал сенатору РФ

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и разрешил национализировать предприятие по производству гильз для двигателей, что в городе Конотоп Сумской области.

Его владельцем был российский сенатор Сергей Калашинков.

Как сообщил Офис генпрокурора, в доход государства взысканы принадлежащие ему активы предприятия, стоимость которых превышает 500 млн грн. В СБУ отметили, что речь идет о национализации 100% уставного капитала ООО Мотордеталь — Конотоп на территории Сумской области.

— Основанием для национализации имущества сенатора РФ стали материалы уголовного производства по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2 УК Украины), — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2011 году депутат областного совета Костромской области РФ от путинской партии Единая Россия через кипрскую компанию приобрел промышленное предприятие в Конотопе. Оно специализируется на производстве гильз для двигателей внутреннего сгорания.

До полномасштабного российского вторжения продукцию завода поставляли в Россию для нужд российского военно-промышленного комплекса. Комплектующие использовали для производства российских военных кораблей.

Следователи также выяснили, что Калашников голосовал за ратификацию “договоров” о признании “ДНР/ЛНР”. А с 2022 года поддерживает присоединение оккупированных территорий к России.

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