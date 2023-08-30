Как родственникам получить 15 млн грн в случае гибели военнослужащего: алгоритм действий

В Украине родственникам погибшего военнослужащего или военнослужащей предусмотрена единовременная денежная помощь (ЕДП) в сумме 15 млн грн.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщила представитель Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Киеве Екатерина Тищенко.

Право на денежные выплаты семья получает со дня гибели военнослужащего, после получения свидетельства о смерти.

Кто может получить помощь

Выплата распределяется равными долями на всех предусмотренных законом получателей, а именно:

родителей;

одного из супругов, который не женился во второй раз;

детей, не достигших совершеннолетия;

детей, которым исполнилось 18 лет и они находятся на дневной форме обучения;

членов семьи, которые имеют право на пенсию по случаю потери кормильца.

Сколько времени дается на подачу заявления

Каждый из вышеперечисленных лиц имеет право в течение трех лет со дня смерти военнослужащего получить денежную помощь. Если он не реализует данную возможность за это время, то ее часть будет распределена между другими лицами, имеющими право на получение ЕДП.

Сумма ЕДП составляет 15 млн грн, назначается и выплачивается равными частями всем лицам, имеющим на нее право, по их личному заявлению или заявлению их представителей.

На первом этапе это 1/5 части от назначенной суммы ЕДП, остаток 4/5 выплачивается ежемесячно, равными частями в течение 40 последующих месяцев.

Процедура подачи заявления на помощь

Для назначения выплаты члены семьи должны обратиться в РТЦК и СП независимо от места регистрации и написать заявление собственноручно.

К заявлению члены семьи должны приложить копии следующих документов:

паспорт или ID-паспорт со справкой о регистрации места жительства;

карточку налогоплательщика;

извещение о смерти;

документы, подтверждающие родственные связи с погибшим;

свидетельство о смерти погибшего;

врачебное свидетельство о смерти или справку о причине смерти;

выписку о несудимости лица, подающего заявление.

Кроме того, для представителей несовершеннолетних детей погибшего нужно также добавить решение местной госадминистрации или суда об установлении над ребенком опеки.

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